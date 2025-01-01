  1. الرئيسية
معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز

الجمعة 19 ديسمبر 2025 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز



القدس المحتلة/سما/

يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لخطوة سياسية أمنية في أعقاب اتفاقية الغاز مع مصر.

فقد كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يروج لخطوة سياسية أمنية لفتح معبر رفح في اتجاه واحد اي للخروج فقط، مما سيسمح لسكان قطاع غزة بالخروج إلى الأراضي المصرية.

يُنظر إلى هذه الخطوة في تل ابيب على أنها جزء من جهد أوسع للاستفادة من اتفاقيات الطاقة مع القاهرة من أجل اتخاذ تدابير سياسية وأمنية تكميلية في الساحة الجنوبية.

تُعد خطوة فتح معبر رفح جزءًا من المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها عمليًا، على الرغم من الضغط المستمر من واشنطن للقيام بذلك.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية المصرية تخلق الآن بنية تحتية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة الضغط على مصر - وخاصة من قبل واشنطن - للموافقة على فتح المعبر للخروج فقط، بعد فترة طويلة من تعثر القضية بسبب الاعتبارات الأمنية والحساسيات الإقليمية.

تأخر افتتاح معبر رفح حتى الآن نتيجةً لاعتبارات أمنية وسياسية وتنسيقية. وتؤكد إسرائيل على ضرورة وجود آليات رقابة صارمة تمنع استغلال المعبر لتهريب الأسلحة أو لخروج عناصر مسلحة، فضلاً عن ربط افتتاحه بالتزامات حماس الأمنية.

من جهة أخرى، وضعت مصر حتى الآن خطاً أحمر واضحاً: فالقاهرة تعارض فتح المعبر من جانب واحد والذي قد يُنظر إليه على أنه موافقة على تهجير السكان الفلسطينيين أو على تغيير في الواقع الديموغرافي الإقليمي.

ووفقاً للموقف المصري، يجب تنظيم أي عملية للمعبر وتقييدها، ولا يمكن تحميل مصر مسؤولية طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة.

تشير مصادر سياسية اسرائيلية إلى أن المحادثات مع القاهرة تركز على محاولة تحقيق التوازن بين رغبة إسرائيل في السماح بخروج منظم لسكان غزة، ومطلب مصر بالحفاظ على مبادئ سيادتها وأمنها القومي.

وفي الوقت نفسه، يجري دراسة نماذج مختلفة للإشراف والمرافقة الدولية، وتقييد نطاق العبور.

