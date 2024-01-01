  1. الرئيسية
صحيفة لبنانية : اقالة نديم قطيش من رئاسة سكاي نيوز عربية في الامارات ..

الخميس 18 ديسمبر 2025 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة لبنانية : اقالة نديم قطيش من رئاسة سكاي نيوز عربية في الامارات ..



وكالات / سما/

استغنت شبكة عن خدمات الإعلامي اللبناني نديم قطيش، بعد نحو عام واحد فقط من توليه منصب المدير العام للشبكة، من دون صدور إعلان رسمي يوضح أسباب القرار حتى الآن.

وبحسب ما أوردته صحيفة الاخبار اللبنانية ، فإن قطيش غادر منصبه بهدوء خلال الأسابيع الماضية، في ظل تكتم إداري داخل القناة، وعدم صدور أي توضيح رسمي من إدارة الشبكة أو من قطيش نفسه بشأن طبيعة المغادرة، سواء كانت استقالة أو إنهاء مهام.

وكان نديم قطيش قد عين مديرا عامًا للشبكة مطلع عام 2024، في خطوة لاقت اهتماما واسعا بالنظر إلى حضوره الإعلامي ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، وخلال فترة إدارته، شهدت القناة تحولات ملحوظة في خطابها التحريري، خصوصًا في تغطية ملفات إقليمية حساسة، أبرزها الحرب على غزة والتطورات السياسية في لبنان.

وأثار قطيش جدلا واسعًا خلال العام الماضي بسبب تصريحاته العلنية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وانتقاداته المتكررة لفصائل المقاومة في غزة ولبنان، إلى جانب ظهوره المتكرر على المنصات الرقمية مدافعا عن التطبيع، وكتاباته في صحيفة عبرية، وهو ما انعكس سلبا، وفق منتقديه، على صورة القناة لدى شريحة من الجمهور العربي.

