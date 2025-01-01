  1. الرئيسية
مواجهات دامية بين شرطة الاحتلال و"الحريديم" والمعارضة الإسرائيلية تحذر من "تفكك الدولة"

الخميس 18 ديسمبر 2025 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات شرطة الاحتلال ومجموعات من اليهود المتدينين (الحريديم)، الرافضين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية

وتحولت شوارع القدس المحتلة، إلى ساحة حرب حقيقية، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات شرطة الاحتلال ومجموعات من اليهود المتدينين (الحريديم)، الرافضين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في تصعيد ميداني خطير ينذر بتفاقم الأزمة الداخلية.

واسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة 10 من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة نتيجة رشقهم بالحجارة والاعتداء المباشر، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال 4 مشتبهين حتى اللحظة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

ومع خروج الأوضاع عن السيطرة، اضطرت قيادة شرطة القدس إلى استدعاء طائرة مروحية لتحليق فوق مكان الحدث لرصد المشاغبين وتوجيه القوات الأرضية، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب التي اندلعت احتجاجا على قرارات التجنيد.

سياسيا، لم يتأخر الرد من قبل زعيم المعارضة الإسرائيلية، الذي شن هجوما لاذعا على الائتلاف الحاكم، معتبرا أن مشاهد العنف والشغب في القدس هي دليل دامغ على "تقاعس الحكومة" وفشلها في فرض القانون، محذرا من أن ما يجري يؤشر بوضوح إلى "تفكك مؤسسات الدولة" وتآكل هيبتها أمام فئات ترفض الالتزام بالواجبات الوطنية.

