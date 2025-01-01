قطر وأميركا تتفقان على مضاعفة الجهود للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

واشنطن / وكالات /

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء الاتفاق مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على مضاعفة الجهود للوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا أن اجتماعا وشيكا سينعقد بين الوسطاء بهذا الشأن.

وخلال زيارة يجريها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن، أفاد بأن التحضير جار مع الجانب الأميركي لإجراء اجتماع بين الوسطاء الجمعة المقبل لوضع تصور لكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن هناك حاجة عاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، وكذلك "لتشكيل الإدارة الفلسطينية المدنية بغزة بأسرع وقت".

وشدد على أن بلاده لا تريد لقوة الاستقرار في غزة، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تكون لحماية طرف دون آخر، بحسب وصفه.

وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة يجب أن تحمي اتفاق إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن "هناك عناصر كثيرة في اتفاق إنهاء الحرب في غزة يجب أن تكتمل".

وأكد التزام قطر بالعمل مع الولايات المتحدة لحماية اتفاق إنهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أن محادثاته في واشنطن طرحت مسألة خروق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعليقا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن خروق وقف إطلاق النار في غزة تضع الوسطاء في موقف محرج، بحسب وصفه.

كما أكد أن الوضع الإنساني في غزة احتل حيزا كبيرا من المباحثات التي أجراها في الكونغرس، حيث أكد ضرورة إدخال المساعدات للقطاع بشكل غير مشروط.

وحذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من أن الوضع الحالي بغزة يعرض الاتفاق للخطر في كل يوم.