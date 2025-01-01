  1. الرئيسية
الشيخ يستقبل سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية ويشيد بنجاح الانتخابات وتعزيز الدور الشبابي

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية، ممثلة بسكرتيرها المنتخب يوسف الشايب وأعضاء السكرتاريا، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الأطر الشبابية والحركية، ودعم دورها في الحياة السياسية والوطنية.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ بنجاح انتخابات سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية، معتبرًا هذه الخطوة محطة أساسية في رفد المشهد السياسي الفلسطيني بالروح الشابة، وتعزيز العمل الشبابي المنظم، وتجديد الدماء في الأطر الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، فيما وضع الشيخ الوفد في صورة المستجدات السياسية والدولية بما يخص القضية الفلسطينية. 

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للقرارات الوطنية التي تتخذها القيادة الفلسطينية، مثمّنين الجهود السياسية المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي دفاعًا عن الحقوق الوطنية، ومؤكدين التزام الشبيبة الفتحاوية بدورها في دعم الموقف الوطني وتعزيز الحضور الشبابي في مختلف ميادين العمل السياسي والمجتمعي.

