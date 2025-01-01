  1. الرئيسية
شهيدٌ ومصابون بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف طائرات الاحتلال محيط مفترق السامر بمدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، 13 خرقًا وانتهاكًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة؛ تخللها قصف مدفعي وغارات جوية وعمليات إطلاق نار.

 

وبحسب معطيات نشرتها حركة "حماس"، فقد تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق 813 خرقًا، بمعدل يقارب 25 خرقًا يوميًا، محذّرة من أن هذا التصعيد الخطير يهدد استمرار الاتفاق ويقوّض جهود التهدئة. 

وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 393 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة 1074 آخرين، وفق معطيات حكومية.

