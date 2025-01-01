السفيرة الفلسطينية في إيطاليا: اعمل في العلن وإسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة والضفة والقدس

روما/ وكالات/



رفضت السفيرة الفلسطينية في إيطاليا منى ابو عمارة ما ورد في مقالة المراسلة العسكرية الإسرائيلية لصحيفة “ معاريف” الاسرائيلية حول دور السفيرة وطبيعة عملها.

وقالت السفيرة أبو عمارة في تصريحات لها "وصفتني المراسلة بـ“امرأة الظل” وانا أؤكد اني أعمل في العلن، وبصوتٍ واضح لا لبس فيه".

واضافت " إسرائيل دولة فصلٍ عنصري ولاحتلال وحده، ووحده فقط، يتحمّل المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري في قطاع غزة وهو ذاته المسؤول عمّا يحدث في الضفة الغربية والقدس".

وتابعت " على إيطاليا أن تعترف بدولة فلسطين عترافًا بالحق، وبالعدالة، وبالقانون الدولي" موضحةً" انه لا يجب على إيطاليا نقل سفارتها إلى القدس لأن القدس أرضٌ محتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية كاسافاتوري (COMUNE DI CASAVATORE) في مقاطعة نابولي اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وذلك خلال فعالية رسمية جرت اليوم بحضور سعادة السفيرة منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية.

وجاء الإعلان أمام حشدٍ كبير من طلبة مدارس المدينة، وبمشاركة أعضاء المجلس البلدي، وحضورٍ واسع من أهالي كاسافاتوري، في خطوة تعبّر عن موقف أخلاقي وإنساني واضح وتضامن صريح مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي كلمتها، تقدّمت السفيرة أبو عمارة بالشكر والتقدير لبلدية كاسافاتوري ومجلسها البلدي على هذا الموقف الشجاع والمسؤول، مؤكدة أن هذا الاعتراف يشكّل رسالة قوية لدعم السلام القائم على العدالة، ودعت إلى توسيع دائرة الاعترافات من البلديات والمؤسسات الإيطالية، وصولًا إلى اعتراف رسمي من الحكومة الإيطالية بدولة فلسطين.

وشددت السفيرة على أن مثل هذه المواقف تعزّز القيم الإنسانية المشتركة، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.