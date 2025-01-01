القوة الدولية في غزة محور لقاء ثالث بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني

وكالات / سما/

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إنه المتوقع أن يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للقاء الرئيس دونالد ترامب، في إطار اجتماع ثالث خلال ستة أشهر.

وحسب المصادر فإنه من المرجح أن يتركز اللقاء على ملف قوة غزة.

وتنص خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة على تشكيل قوة من دول مسلمة للإشراف على مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، التي دمرتها أكثر من عامين من القصف العسكري الإسرائيلي.

لماذا يعد غداء ترامب مع الجنرال الباكستاني حدثا مهما؟

وتبدي دول عديدة تحفظها على هذه المهمة، التي تهدف إلى نزع سلاح حركة "حماس"، خشية أن تنجر إلى قلب الصراع، وأن تثير غضب شعوبها المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل.

وفي المقابل، بنى منير علاقة وثيقة مع ترامب، المعروف بتقلب مواقفه، في محاولة لإصلاح سنوات من عدم الثقة بين واشنطن وإسلام آباد. وفي يونيو الماضي، كوفئ بدعوة إلى غداء في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى التي يستضيف فيها رئيس أمريكي قائد الجيش الباكستاني منفردا من دون حضور مسؤولين مدنيين.

وقال مايكل كوغلمن، الزميل البارز لشؤون جنوب آسيا في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، إن عدم المساهمة في قوة استقرار غزة قد يثير استياء ترامب، وهو أمر لا يمكن التقليل من شأنه بالنسبة لدولة باكستانية تبدو حريصة على البقاء ضمن دائرة رضاه، لا سيما من أجل ضمان الاستثمارات الأمريكية والمساعدات الأمنية.

وتعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسلحة نووية، ويملك جيشها خبرة قتالية كبيرة بعد خوضه ثلاث حروب مع غريمتها الهند، إضافة إلى صراع قصير هذا الصيف.

وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار قد قال الشهر الماضي إن إسلام آباد قد تنظر في المساهمة بقوات لحفظ السلام، لكنه شدد على أن نزع سلاح "حماس" ليس من مهام بلاده.

وفي مطلع هذا الشهر، جرى تعيين منير رئيسا لقوات الدفاع، ليتولى أيضا قيادة القوات الجوية والبحرية، مع تمديد ولايته حتى عام 2030.