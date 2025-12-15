مكالمة مُسربة تكشف الخلافات بين صالح ومشعل.. من يتحمل مسؤولية القصف والمجازر؟.. (فيديو)

غزة/سما/

كشف تسريب لمكالمة هاتفية بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” آنذاك خالد مشعل عن موقف مثير للجدل بشأن الأزمة الفلسطينية.

وطالب مشعل في المكالمة، التي تم بثها ضمن فيلم وثائقي، الرئيس اليمني السابق بأن يكون التركيز خلال القمة العربية والمشاورات الدولية والإقليمية على وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، بوصف ذلك أولوية لإنهاء معاناة المدنيين.

لكن الرئيس اليمني حمل حركة “حماس” مسؤولية استمرار الغارات الإسرائيلية والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن “إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة يوفر للاحتلال الإسرائيلي ذريعة لضرب المدنيين”.

مكالمة مسربة بين الرئيس علي عبدالله صالح وخالد مشغل في حركة حماس

- صالح يهاجم خالد مشعل ويقول : اوقفوا الصواريخ ، أنتم تعطون إسرائيل المبرر لقتل الشعب الفلسطيني، جنبوا الشعب الفلسطيني المجازر .

وواصل صالح انتقاده قائلا إن الصواريخ الفلسطينية “مضرة بالشعب الفلسطيني”، ودعا إلى وقفها فورا، متهما الحركة بإنهاء التهدئة مع إسرائيل، ومحملا النظام المصري بقيادة حسني مبارك مسؤولية فشل هذه التهدئة.

من جهته، رفض مشعل تصريحات الرئيس اليمني السابق، مستفسرا: هل يُعقل أن يعيش أهل غزة تحت الحصار بينما تُحمَّل المقاومة مسؤولية الدفاع عن شعبها؟”.