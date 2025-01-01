  1. الرئيسية
سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال وتدعو الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلن أبو حمزة، الناطق العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إغلاق ملف أسرى الاحتلال بعد تسليم آخر جثة، يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء: «أغلقنا في سرايا القدس ملف أسرى العدو لدينا، بعد أن سلّمنا آخر جثة يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر 2025، شمال القطاع ضمن صفقة مشرّفة؛ نتيجة معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء، أكدنا فيها أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبداً».

وأكد أن «سرايا القدس وفصائل المقاومة التزمت بكل بنود الاتفاق المنصوص عليها للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء حرب الإبادة الهمجية الإسرائيلية على أبناء شعب فلسطين»، داعيا الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة.

وفي وقت سابق، قال مراسل قناة «الجزيرة» إن فريقا من الصليب الأحمر وكتائب القسام استأنف اليوم، البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة وسط القطاع.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بمقتضى خطة الرئيس الأمركي دونالد ترامب، التزمت حركة «حماس» بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والبالغ عددهم 48 أسيرًا بينهم 28 قتيلا، باستثناء أسير واحد لم تستطع الحركة العثور عليه حتى الآن.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ عائلة آخر أسير إسرائيلي ما زال رفاته في غزة، ران غويلي، بأنه مصمّم على إعادة جثته، وفق ما أعلن مكتبه، السبت الماضي.

غويلي، البالغ من العمر 24 عاماً، هو عنصر في وحدة الدوريات الخاصة (ياسام) في منطقة النقب، قتل في أحداث السابع من أكتوبر 2023 قبل أكثر من عامين، ونُقلت جثته إلى داخل القطاع.

