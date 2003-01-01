واشنطن: الأردن مستعد لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية والسورية

عمان / وكالات /

أعلن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن مستعد لتأهيل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسورية.

وكتب والتز في منشور عبر منصة "إكس": "زرنا المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن وتأكدنا شخصيا من استعداده لتدريب عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسورية والإقليمية".

وأضاف: "يعد هذا المركز مثالا آخر على التزام الأردن وشراكته في تعزيز رؤية الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم في المنطقة".

يذكر أن المركز تأسس في شهر أكتوبر 2003 بتمويل ودعم أولي من الولايات المتحدة.