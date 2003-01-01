  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن: الأردن مستعد لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية والسورية

الإثنين 08 ديسمبر 2025 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: الأردن مستعد لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية والسورية



عمان / وكالات /

أعلن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن مستعد لتأهيل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسورية.

 

وكتب والتز في منشور عبر منصة "إكس": "زرنا المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن وتأكدنا شخصيا من استعداده لتدريب عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسورية والإقليمية".

وأضاف: "يعد هذا المركز مثالا آخر على التزام الأردن وشراكته في تعزيز رؤية الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم في المنطقة".

يذكر أن المركز تأسس في شهر أكتوبر 2003 بتمويل ودعم أولي من الولايات المتحدة.

IMG_2871
IMG_2869
IMG_2870

الأكثر قراءة اليوم

السنوار أطلق رصاصة دون تنسيق مع حلفائه ..نتنياهو ينتقد القوة الدولية المقترحة لغزة ويتشكك في "مهمتها الرئيسية"

شاهد.."بسبب عمر خريبين".. دقيقة واحدة وحدت اللاعبين وأثارت الجدل في مباراة سوريا وفلسطين

بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"

لقطات مثيرة لفرار رئيس الموساد الجديد من مقاتلي القسام صبيحة "7 أكتوبر" (شاهد)

لواء "إسرائيلي" يحذر من سيناريو "يوم القيامة": 7 أكتوبر سيكون صغيرا أمامه

مسلحون متعاونون مع الاحتلال يسلمون أنفسهم لحماس في غزة

هجوم إسرائيلي يستهدف هواتفكم.. تحذير عالمي لملايين المستخدمين يشمل مصر والسعودية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: نحن في مواجهة الإسلام الراديكالي وإسرائيل في أقوى حالاتها

مسؤولون إسرائيليون واستخبارات عربية: حماس تستعيد قوتها بقطاع غزة وتملأ الفراغ منذ انسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة

دبوس المشانق والإعدام ..نادي الأسير الفلسطيني يُحذر من "الجنون السياسي" للإرهابي بن غفير ويطالب بتحرك دولي

فضحية مدوية.. “الغارديان”: إسرائيل أجرت تنصت ومراقبة على القوات الأمريكية في قاعدة “كريات غات”

كشف تفاصيل مقترح قطري-تركي جديد بشأن نزع سلاح “حماس”.. وإسرائيل ترفض مُهلة العامان

الاتصالات الفلسطينية