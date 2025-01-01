"مجلس التعاون" يدين تصريحات وتهديدات ايرانية لدول الخليج

وكالات - سما-

دان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بشأن البحرين والجزر المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة النفطي.

و​أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن "استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة مملكة البحرين، وحقوق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة (أرش) النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية".

وقال البديوي إن "تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها على كافة المستويات".

وشدد على أن "دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها".

وأضاف الأمين العام أن "دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، وقد تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد جاسم البديوي "التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وتدعو إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار".

ويأتي هذا البيان بعد أن انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، البيان الصادر عن اجتماع مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل الغاز "أرش"، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل "أرش"، "جزء ثابت" من إيران، وإن "أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة".

ورأى ولايتي أن لدى الإمارات "سياسات لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار"، معتبرا أن "تكرار مجلس التعاون الخليجي لمواقفه بخصوص الجزر وحقل (أرش) لن يخدم استقرار المنطقة"، ودعا المجلس إلى عدم التركيز على المواقف الخاطئة.

وشدد ولايتي على أن إيران "متمسكة بمبدأ الحوار والتعاون الإقليمي"، لكنها "ستقف بحزم في مواجهة أي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية".

كما تأتي إدانة "مجلس التعاون" ردا تصريحات علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، التي اعتبر فيها أن تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي "غير بناءة"، وأنه ينبغي على الجيران "أن لا يتلاعبوا بالخطوط الحمراء لإيران".