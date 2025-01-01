الفنانة المصرية زينة: «مشفتش رجالة في حياتي وبقيت أقرف منهم»

سما / وكالات

صرح النجمة المصرية زينة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ردا دها على سؤال حول إمكانية زواجها مستقبلا «بصراحة مشفتش رجالة في حياتي وبقيت أقرف منهم شوية أنا آسفة. كل الرجالة بحترمهم جدا، منهم إخواتي وولادي وأجواز أصحابي ناس محترمة وبشوف نماذج كويسة. أنا واحدة يا جماعة معقدة سيبوني في حالي».

وتحدثت خلال اللقاء عن طفولتها قائلة: «كنت طفلة شقية رهيبة، ولكن أنا قوية في الوقت نفسه، واللي يعاملني كويس ياخد قلبي».

وأضافت أنها في حياتها تتقبل شخصيتين، وهما: «ممكن أتقبل في حياتي شخصيتين، الشاطر العبقري بس قليل الأدب، وممكن أتقبله عادي في حياتي، وممكن أستحمل لأنه شاطر أوي، وحتى لو جه عليا وأستحمل البليد اللي مش شاطر أوي عشان أدبه وأخلاقه».

وتابعت: «لكن اللي مش فيه أي صفة من الصفات السابقة مش هعرف أتقبله، أتقبله ليه».

وردا على وصفها بأنها «وحش في الاستوديو واللوكيشن وقوية وبتاخدي حقك؟»، قالت زينة: «وحش في اللوكيشن، ومحدش بيضايقني. لو حد عمل حاجة بفوت مرة، والتانية بعد كده مش باخد أكشن، يبقى مش هشوف الشخص تاني».

وسألت الحديدي: «حتى لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات تضايقك وقدموا ليكي عمل تاني قوي وممتاز، ترفضي تشتغلي معاهم؟» لترد قائلة: «مستحيل أشتغل معاهم تاني. وربنا اللي بيرزق، وهو اللي خلقني، محدش هيعمل حاجة أكتر من أن ربنا خلقني. وفيه ناس ممكن تقول أكل عيشك؟ وده مش صح، لأن رزق ربنا مكتوب، هتاخده سواء بكرامة أو بلا كرامة. الرزق مكتوب».

يذكر أن زينة يعرض لها حالية مسلسل «ورد وشوكولاتة»، الذي يستوحي قصته من أحداث حقيقية أثارت اهتمام الرأي العام في مصر، مما يضيف عمقا ومصداقية للعمل الدرامي.