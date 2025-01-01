صورة تجمع حسام حبيب وشيراز تثير التكهنات حول علاقتهما

سما / وكالات

أعادت الفنانة اللبنانية شيراز إشعال الجدل حول علاقتها بالمطرب المصري حسام حبيب بعد نشرها صورة جديدة لهما من داخل استوديو، في مشهد يوحي بتحضيرات عمل فني مشترك. هذه الصورة أعادت التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، خصوصًا بعد نفي شيراز في وقت سابق أي ارتباط عاطفي، مما دفع الجمهور للتكهن حول ما إذا كانت العلاقة تتجاوز حدود التعاون الموسيقي.

شيراز رافقت الصورة بتعليق يشير إلى مشروع فني جديد يجمعها بحسام، مما يؤكد التعاون الموسيقي المرتقب، خاصة أن اللقطة تبدو من جلسة تسجيل أو ورشة إعداد لأغنية قادمة. المنشور حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين متابعين رأوا في ظهور الثنائي معًا دلالة عاطفية، وبين من ركّز على الجانب الفني وتطلع للأغنيات الجديدة.

وتداول البعض مقارنات بتجربة حسام السابقة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حين أعرب آخرون عن حماسهم للعمل الفني المرتقب، معتبرين التعاون بين شيراز وحبيب خطوة موسيقية مميزة.

في تصريحات سابقة، أكدت شيراز أن التعاون لن يقتصر على أغنية واحدة، بل يمتد إلى مشروع موسيقي كامل يشرف عليه حسام حبيب، ويضم ميني ألبوم باللهجة المصرية يضم أربع أو خمس أغنيات، ما يمثل خطوة جديدة لها في السوق المصري.

من جهته، يواصل حسام حبيب نشاطه الفني بعد طرح أغنيته “وجع الفراق” ضمن فيلم السلم والثعبان 2، إلى جانب مشاركته بعدد من المقطوعات في العمل نفسه مع نجوم كبار مثل عمرو يوسف وأسماء جلال وماجد المصري وظافر العابدين وآية سليم.

الصورة الأخيرة بين شيراز وحسام أعادت الاهتمام بالمشروع الفني، في وقت يبقى فيه الجمهور متحمسًا لمعرفة ما إذا كانت هذه اللقطة مجرد توثيق لعمل موسيقي، أم بداية مرحلة تحمل مفاجآت قد تتجاوز الفن.