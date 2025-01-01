وفاة الاعلامية المصرية هبة الزياد بشكل مفاجئ

القاهرة /سما/

أعلن الحساب الرسمى للإعلامية هبة الزيادعبر فيسبوك وفاتها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر الجاري.

«وكتب الحساب قائلاً: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد فى ذمة الله».

وكانت هبة الزياد قد ظهرت مؤخرًا على شاشة قناة الشمس فى الموسم الثانى من برنامج ترند TV فى يوليو الماضى، لتواصل تواجدها المتميز على الساحة الإعلامية.

تعد هبة الزياد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا ناجحًا، تنوعت بين المجالات السياسية، والاجتماعية، والعلمية، والفنية، والأسريّة، وحتى الماورائيات.

سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

وبحسب مصادر مقربة من الراحلة، فإن هبة الزياد لم تكن تعاني من أي أعراض صحية خلال الأيام الماضية، وكانت تمارس حياتها المهنية بشكل طبيعي، إلا أن الوفاة جاءت فجائية تمامًا.

وأكدت المصادر أن الراحلة هبة الزياد، لم تتمكن من تسجيل حلقة برنامجها الأخير الأسبوع الماضي، وهو ما أثار وقتها تساؤلات حول غيابها المفاجئ، قبل أن تتضح الصورة اليوم بخبر وفاتها.

وتعد هبة الزياد، من الوجوه الإعلامية البارزة التي قدّمت برامج مؤثرة ومتنوعة، وارتبط بها الجمهور بسبب أسلوبها الإنساني وقربها من الناس، لتترك برحيلها فراغًا كبيرًا في الساحة الإعلامية، وقد شيع جثمانها منذ ساعات، بينما سيقام العزاء غدا في كفر الدوار.

رئيسة قناة الشمس تنعى هبة الزياد

ونعت سميرة الدغيدي مالكة قناة الشمس، وفاة الإعلامية هبة الزياد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة”.

وأضاف: “لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتي محضّرة عشرين حلقة، ولما قولتلك عشرين حلقة هتناقشيهم دلوقتي ضحكتي وقلتي بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمي من سنين”.

وتابعت: "كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها حبيبتي متغليش على اللي خلقك أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكي الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

32 برنامجًا.. مسيرة حافلة ومتنوعة

عرفت الزياد بغزارة إنتاجها الإعلامي، إذ قدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا تلفزيونيًا على عدد من القنوات المصرية والعربية، انعكس خلالها تنوع اهتماماتها بين البرامج الاجتماعية والطبية والسياسية والعلمية.

The Lady – قناة المحور

كان برنامج "The Lady" أحد أبرز المحطات في مسيرة هبة الزياد، حيث أتاح لها حرية واسعة في الإعداد والتقديم، وقد تناول البرنامج قضايا المرأة والمجتمع بجرأة وواقعية، وأسهم في إبراز شخصيتها المهنية القوية.

48 ساعة.. صوت التوعية أثناء أزمة كورونا

قدّمت الزياد خلال جائحة كورونا برنامج "48 ساعة" على قناة المحور أيضًا، الذي لعب دورًا توعويًا مهمًا عبر استضافة مسؤولين ووزراء وأطباء لشرح الأوضاع الصحية وتوضيح قرارات الدولة، ما منح البرنامج متابعة واسعة وثقة ملحوظة.

The Doctors.. المسار الطبي وإيصال المعلومة العلمية

من البرامج التي برزت فيها خبرتها العلمية برنامج "The Doctors" على قناة CBC Extra News، حيث قدمت محتوى طبيًا موجهًا للأسرة المصرية بطرح مبسط يعتمد على المعلومات الموثوقة، وقد عزز هذا البرنامج حضورها كإعلامية قادرة على تبسيط العلوم والتوعية الصحية.

أسلوب حياة – قناة النهار

قدّمت الزياد أيضًا برنامج "أسلوب حياة" الذي ركز على الثقافة المجتمعية وتطوير الذات، مضيفة بُعدًا جديدًا في مسيرتها المهنية عبر طرح موضوعات تتعلق بالصحة النفسية والعلاقات الأسرية وأنماط الحياة الحديثة.

بنشتري راجل عبر قناة الشمس

اختتمت الراحلة مسيرتها ببرنامج "بنشتري راجل" على قناة الشمس، وهو برنامج اجتماعي ناقش قضايا الأسرة والمرأة والعلاقات داخل المجتمع المصري بصورة عملية وداعمة، مما جعله قريبًا من فئات واسعة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الزياد على العمل التلفزيوني، بل امتدت إلى الكتابة الأدبية، حيث أصدرت عدة كتب وروايات أبرزها ، “قواعد الانحراف عن القواعد” و“بحيرة من بكاء البشر” ورواية “روزانا”، وتميزت مؤلفاتها بدمج الفلسفة بالواقع، والبحث في العلاقات الإنسانية وتطور المجتمع.