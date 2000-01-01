  1. الرئيسية
الاحتلال يخلف دمارا واسعاً ويحرم عائلات من رزقها في عناب الكبيرة جنوب الخليل

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخلف دمارا واسعاً ويحرم عائلات من رزقها في عناب الكبيرة جنوب الخليل



الخليل/ سما/

 خلفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قبل ظهر اليوم، دمارا واسعا في منطقة عناب الكبيرة الواقعة على الطريق الواصل بين بلدتي الرماضين والظاهرية جنوب الخليل، بعد هدم أكثر من 20 منشأة تجارية وصناعية.

وقد اظهرت الصور التي التقطها المصور مأمون وزوز حجم الدمار الذي لحق بهذه المنشآت.

وكما قال رئيس بلدية الرماضين أحمد الزغارنة: "هذه المنشآت تمثل مصدر الرزق الوحيد لعدد من العائلات، في وقت يواجه فيه المواطنون ظروفاً معيشية صعبة تتفاقم بفعل مخططات الاحتلال واعتداءاته المستمرة على الممتلكات الفلسطينية في مختلف المناطق".

