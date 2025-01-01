ترامب يضغط على بن سلمان للتطبيع قبيل زيارته المرتقبة لواشنطن

واشنطن / وكالات /

تعتقد الإدارة الأميركية أنه بعد انتهاء الحرب في غزة، حان الوقت للسعودية لاتخاذ خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن البيت الأبيض نقل رسالة إلى المملكة مفادها أنه يتوقع رؤية تقدم في هذا الشأن، حتى وإن كانت الفجوات بين البلدين لا تزال قائم

وقال مسؤولان أمريكيان كبيران إن الرئيس ترامب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية قبل أسابيع قليلة أنه يتوقع الآن بعد انتهاء الحرب في غزة أن تتحرك السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل.

من المتوقع أن يلتقي بن سلمان ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ورغم أن ترامب ومستشاريه يعترفون بأن الفجوات بين السعودية وإسرائيل لا تزال كبيرة وأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لسدها، فقد نقل البيت الأبيض إلى السعوديين رسالة مفادها أنه يريد رؤية تقدم في قضية التطبيع المحيطة باجتماع ترامب وبن سلمان، بحسب مسؤولين أميركيين كبيرين.

خلف الكواليس:

المحادثة بين ترامب وبن سلمان، والتي لم يتم الكشف عنها حتى اليوم، جرت بعد القمة بشأن غزة في شرم الشيخ الشهر الماضي.

وقال مسؤول أميركي كبير مطلع بشكل مباشر على تفاصيل المحادثة، إن ترامب أبلغ بن سلمان خلال المحادثة أنه نجح في إنهاء الحرب في غزة، وأنه يجب عليه الآن التحرك نحو التطبيع مع إسرائيل.

وأفاد المسؤول الأمريكي أن ولي العهد السعودي أبدى استعداده للعمل على ذلك مع إدارة ترامب. ولم تستجب السفارة السعودية في واشنطن لطلبات التعليق.

وبحسب مسؤولين أميركيين كبار، يعتقد البيت الأبيض أن بعض المطالب التي وضعتها السعودية كشرط لإحراز تقدم في التطبيع مع إسرائيل قد تم تلبيتها.

انتهت الحرب في غزة، والولايات المتحدة تدفع نحو تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل؛ ومن المتوقع أن تقبل المملكة العربية السعودية اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تتضمن ضمانات أمنية أميركية.

ورغم أن هذا التحالف لن يكون تحالفاً دفاعياً كاملاً، فإنه يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وقد يتطور في المستقبل إلى معاهدة ملزمة.

ويعتقد البيت الأبيض أن البندين الأخيرين في خطة ترامب بشأن غزة يلبيان المطلب السعودي بتوفير مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية.

وتنص خطة ترامب على أنه مع إعادة بناء غزة، وإذا نفذت السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة، "فإن الظروف قد تصبح في نهاية المطاف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية - وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني".

وتنص الخطة أيضا على أن الولايات المتحدة ستنشئ آلية للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى " أفق سياسي من التعايش السلمي والمزدهر " .

لكن مسؤولين عرب ومسؤولين كبار سابقين في الإدارة الأميركية يشككون في أن صياغة خطة ترامب تلبي الحد الأدنى السعودي لـ " مسار موثوق به ولا رجعة فيه ومحدود زمنيا " لإقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤول أميركي كبير سابق مقرب من القيادة السعودية إن بن سلمان يحتاج إلى التزامات أقوى بكثير من إسرائيل، وليس فقط من ترامب، بما في ذلك خطوات ملموسة على الأرض، حتى يتمكن من بيع التطبيع للجمهور السعودي، الذي أصبح أكثر عدائية تجاه إسرائيل خلال الحرب في غزة.

يقول مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعلمون ما إذا كان سيحدث تقدم في ملف التطبيع خلال زيارة بن سلمان، لكنهم يؤكدون أن المحادثات بشأن هذه القضية مستمرة. وقال مسؤول أمريكي: "نريد لهذه المناقشات أن تتقدم"

ويحث مستشارو ترامب نتنياهو أيضًا على النظر إلى الصورة الكبيرة لاتفاق السلام المحتمل مع المملكة العربية السعودية والمضي قدمًا في تنفيذ الخطوات التالية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

الشخص الذي سيتولى ملف التطبيع مع السعودية نيابةً عن نتنياهو هو مساعده رون ديرمر. ورغم استقالته من منصبه في الحكومة، سيواصل ديرمر عمله مبعوثًا خاصًا لنتنياهو. وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أبلغ ديرمر نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية روبيو أنه سيواصل إدارة المفاوضات بشأن الاتفاقية الأمنية مع سوريا، والجهود المبذولة لدفع اتفاقية السلام مع السعودية.