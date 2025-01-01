جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان..

سما / وكالات /

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارة على منطقة تقع بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان، مستهدفاً منطقة مفتوحة في حي الوادي، فيما قالت القناة العبرية 12، إن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة في لبنان، بهدف الضغط على "حزب الله".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أغار الطيران الحربي المعادي على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، مستهدفاً منطقة مفتوحة".

وأوضحت الوكالة أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع القصف للتأكد من وجود إصابات محتملة".

وأضافت أن الغارة "تسببت في حالة من الهلع بين الطلاب في مدارس بلدات معركة والعباسية وطورا وصور المجاورة".

وكان حزب الله أعلن، في وقت سابق الخميس، رفضه أن "يستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكدا "حقّه المشروع" في "مقاومة الاحتلال"، في وقت تخضع الحكومة اللبنانية لضغوط لنزع سلاحه والتفاوض مع تل أبيب.

وافادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان، يوم الخميس، عن توزيع جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا عاجلا موجه إلى سكان عدد كبير من القرى والبلدات في المنطقة الحدودية.

وحمل البيان، الذي ينسب إلى جيش الاحتلال، تحذيرا شديد اللهجة يدعو المدنيين إلى إخلاء بيوتهم فورا، محددا وجهة النزوح حصرا باتجاه شمال نهر الأولي.

دوافع التحذير والاستهداف المتوقع

وأرجع المنشور هذا الطلب إلى ما وصفه بـ "نشاطات حزب الله التي تجبر جيش الاحتلال على العمل ضده"، زاعما أن هذا الإجراء يأتي "من أجل سلامتكم" حيث أن قوات الاحتلال "لا تريد المساس بكم".

وشدد بيان الاحتلال على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر".

وبلهجة تصعيدية واضحة، نوه التحذير إلى أن "أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

توجيهات صارمة بالاتجاه شمالا

وجاء في النص : "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي انقذوا حياتكم. وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".

واختتم المنشور بتحذير إضافي قاطع: "انتبهوا! ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر"، مشيرا إلى أنه "سيتم إعلامهم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتهم".

قائمة القرى المعنية

وقد شمل التحذير لائحة طويلة بأسماء القرى والبلدات والمناطق المعنية بالإخلاء، وهي: عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر أبو زبلة، جبل العدس، ظهر برية جابر، صور، كفرا، رمادية، زبقين، طورا، والعباسية.