فيديو صادم.. رئيسة المكسيك تتعرض للتحرش الجنسي في الشارع

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم.. رئيسة المكسيك تتعرض للتحرش الجنسي في الشارع



سما / وكالات /

تعرضت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أمس الثلاثاء، لواقعة تحرش جنسي خلال مشاركتها في فعالية عامة بساحة الزوكالو في العاصمة مكسيكو سيتي.

 

وحسب مشاهد مصورة انتشرت على نطاق واسع، اقترب رجل مجهول من خلفها وعانقها بشكل غير لائق، وحاول وضع إحدى يديه على صدرها وتقبيلها.

وفي لحظة الصدمة، رفعت شينباوم يديها فورا واحتضنت إحدى النساء اللواتي كن برفقتها، ثم التفتت نحو المعتدي وابتسمت، ربما في محاولة للحفاظ على هدوئها، قبل أن يتدخل فريق حراستها لإبعاده.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيسة طمأنت أحد حراسها قائلة: "لا تقلق"، وعاودت الابتسام، رغم وضوح التوتر في الموقف.

وأثارت الحادثة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب آلاف المكسيكيين بكشف هوية المعتدي ومحاسبته دون أي تمييز، مؤكدين أن ما حدث يعد تحرشا جنسيا صريحا، حتى لو بدا "وديا" على السطح.

كما دعا كثيرون إلى تعزيز إجراءات الأمن الرئاسي في الفعاليات العامة، بعد أن كشف الحادث عن ثغرات خطيرة في الحماية، خصوصا في ظل التوتر الأمني المتصاعد في البلاد، لا سيما بعد اغتيال رئيس بلدية في ولاية ميتشواكان مؤخرا.

