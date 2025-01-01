  1. الرئيسية
الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

السبت 18 أكتوبر 2025 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة



رام الله/سما/

في خطوة لتعزيز موثوقية الوثائق الفلسطينية وتسهيل السفر للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن الآلية الجديدة والمُعتمدة حاليًا لاستصدار جواز السفر الفلسطيني بالنظام البيومتري الحديث لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الجواز يضمن أعلى درجات الأمان ودقة البيانات ويتوافق مع المعايير الدولية.

الآلية المعتمدة لاستصدار الجواز

عند معبر رفح البري: بعد استكمال إجراءات السفر إلى مصر، يُمنح المواطن وثيقة سفر مؤقتة (وثيقة دخول فقط) داخل المعبر، مع تواجد طاقم السفارة الفلسطينية على الجانب المصري لتقديم الدعم.

تقديم الطلب في مصر: يتوجه المواطن بعد دخوله الأراضي المصرية إلى سفارة دولة فلسطين في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية لتقديم طلب استصدار الجواز البيومتري.

المعالجة والتسليم: تُحال الطلبات إلكترونيًا إلى الإدارة العامة للجوازات في رام الله للطباعة، ومن ثم يتم إرسال الجوازات المُنجزة إلى السفارة والقنصلية لتسليمها للمواطنين.

تنويه هام

واكدت وزارة الداخلية أن هذه هي الآلية الوحيدة والمعتمدة حاليًا لاستصدار جواز السفر لأبناء قطاع غزة، داعية المواطنين إلى متابعة بياناتها الرسمية لأي تحديثات أو تعليمات جديدة.

