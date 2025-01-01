عشرات الشهداء والجرحى وتدمير الف منزل بغزة خلال أسبوعين

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 162 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 51 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني ان جيش الاحتلال دمر اكثر من الف منزل بحي الصبرة والزيتون منذ السادس من الشهر الحالي.

غزة والشمال

وانتشلت طواقم الدفاع المدني ثلاثة شهداء وطفل على قيد الحياة أثر إستهداف منزل عائلة (كحيل )في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة .

وأشارت إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

واصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مدفعي للطابق الاخير لمنزل المواطن إدريس الدريملي محيط مسجد عزام بحي الصبرة

جنوب مدينة غزة.

كما وقعت إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بجوار مترو في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق ارتقى ثلاثة شهداء ومصابون باستهداف مدفعية الاحتلال شقة قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ودوت سلسلة انفجارات ناجمة عن نسف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في المناطق الجنوبية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكان ستة مواطنين ارتقوا و86 مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عناصر تأمين المساعدات والمواطنين قرب منطقة كيسوفيم شرق دير البلح إلى خمسة بينهم طفلة.

جنوب قطاع غزة

وارتقت شهيدة وسبع إصابات جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 14 مواطنا خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس .

وواصل جيش الاحتلال قصف وتدمير منازل شمال خان يونس وفي محيط المشفى الأوروبي شرق المدينة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 64 مواطنا و278 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,686 شهيدًا و 157,951 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,842 شهيدًا و 45,910 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 19 شهيدًا و 123 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.