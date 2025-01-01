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كاتس: أبواب الجحيم ستُفتح بغزة إن لم تُفرج حماس عن الأسرى

الإثنين 28 يوليو 2025 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: أبواب الجحيم ستُفتح بغزة إن لم تُفرج حماس عن الأسرى



القدس المحتلة/سما/

أطلق وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس تهديدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا: "أقول بوضوح تام وأعني كل كلمة، إذا لم تفرج حماس عن الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

والخميس الماضي، غادر الوفد الإسرائيلي الدوحة، عقب تسلم رد من حماس على الاقتراح المتعلق بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وزعمت مصادر رسمية في تل أبيب أن رد حماس كان "سلبيا"، وقالت إن "المفاوضات مستمرة، لكن الفجوات كبيرة وتتطلب قرارات صعبة".

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