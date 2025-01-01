مصدر عسكري اسرائيلي : معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس شبه محسومة

القدس المحتلة / سما/

كشف مصدر عسكري إسرائيلي ان معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس "شبه محسومة"، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول عمق التواجد العسكري الذي ستحتفظ به إسرائيل في قطاع غزة.

فبينما تطالب إسرائيل بالبقاء ضمن نطاق يتراوح بين 1.5 و1.2 كيلومتر من محور فيلادلفيا الذي يفصل القطاع عن مصر، تُصر حماس على 800 متر.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "سيتم حلّ هذا الوضع وإغلاقه"، مشيرًا إلى وجود تقدم أيضًا بشأن عدد الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وأن "إسرائيل أبدت مرونة".

وجاءت تصريحاته في ضوء الإعلان الأمريكي عن وصول ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، إلى المنطقة.