وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى كييف في زيارة رسمية، بحسب ما أعلن ذلك السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي.



وكتب برودسكي على قناته على "تلغرام": "يتضمن البرنامج لقاءات مع القيادة الأوكرانية والجالية اليهودية".



ولم يُعلن عن خطط ساعر لزيارة أوكرانيا سابقا.

وكان برودسكي قد أعلن أن تل أبيب ستقدم لأوكرانيا حزمة إضافية من المساعدات، ووزير الخارجية جدعون ساعر أصدر تعليماته بهذا الشأن.

وقال السفير في قناته على "تلغرام" إن هذه الحزمة ستشمل أنظمة حديثة لإمدادات المياه مخصصة للمناطق التي دمرت بنيتها التحتية بسبب القصف.

وأوضح برودسكي: "ستتمكن كل من أنظمة إمدادات المياه هذه من توفير مياه الشرب لعشرات الآلاف من الأشخاص، وسيتم تركيبها في المناطق الشرقية من أوكرانيا حيث يعاني السكان من نقص حاد في المياه".

وذكر برودسكي أنه منذ فبراير 2022، "قدمت إسرائيل مساعدات كبيرة، بما في ذلك إنشاء جسور جوية وبرية لتوريد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الضرورية الأخرى".