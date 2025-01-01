"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن المخطط الذي تعمل قوات الاحتلال على تنفيذه من خلال عمليتها العسكرية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة العبرية دخول وحدات من الجيش الإسرائيلي إلى محيط مدينة دير البلح، بهدف إنشاء محور عسكري بري يُفصل بين المدينة ومنطقة المواصي جنوبا، ضمن عمليات متواصلة منذ اندلاع الحرب.

وأكدت الصحيفة أن الجيش لم يُقدم بعد على الدخول المباشر إلى داخل المدينة، خشية وجود أسرى إسرائيليين يُحتمل احتجازهم هناك.

وقال المتحدث العسكري في جيش الاحتلال: "إن التقدّم سيكون محسوبًا حتى يتم التحقق من سلامة المحتجزين".

تفاصيل العملية العسكرية في دير البلح

دخول الآليات المدرعة

دخلت دبابات وأليات عسكرية إسرائيلية إلى المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح، بهدف إنشاء محور بري يبعد المنطقة السكنية عن مناطق المدنيين والمحتجزين المحتملين.

ضربات جوية مكثفة

تم تكثيف الضربات الجوية على مواقع داخل المدينة وحدودها، مع معلومات أولية تشير إلى استهداف مواقع تابعة للقوة المحلية في مخيم البريج قرب دير البلح.

احتياطات خاصة لحماية المحتجزين

الجيش الإسرائيلي امتنَع عن التقدم داخل المنطقة المباشرة خوفا من تعرض محتجزين إسرائيليين للخطر، مع إعلان أن التحرك سيكون محسوبا ومدروسا لضمان سلامتهم.

السياق السياسي والضغوط الدولية

دعوات دولية لوقف قتال فوري

بريطانيا وفرنسا وأكثر من 20 دولة أخرى دعَت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة.

رد قيادات الأسرى الإسرائيليين

عبرت قيادات مؤتمر العائلات عن استنكارهم لأي تهوّر قد يُعرّض حياة الأسرى للخطر، مشيرين إلى أن "الشعب لن يغفر لمن خاطر بخطر على حياة الرهائن عن عمد".

وجاءت هذه التصريحات في ظل قلق متزايد من عمليات الاقتحام أو القصف التي قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.