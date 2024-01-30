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إسرائيل تدرس إرسال وفد إضافي رفيع المستوى إلى الدوحة

السبت 19 يوليو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس إرسال وفد إضافي رفيع المستوى إلى الدوحة



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، مساء الجمعة، أن تل أبيب تدرس إرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل دفع المفاوضات، والتقدم نحو إبرام صفقة.

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن  مسؤول إسرائيلي يشارك في المفاوضات غير المباشرة مع (حماس) الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، قوله، إنه "لن نعود إلى خطوط آذار/ مارس، أو كانون الثاني/ يناير، وما تتناوله التقارير المختلفة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد ما يستند إليه ذلك"، في إشارة إلى خطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار في حينه الذي تنصلت منه إسرائيل واستأنفت حربها على غزة في 18 آذار/ مارس 2025.

وتطرق المسؤول الإسرائيلي إلى الانسحاب من محور "موراغ" بالقول، إنه "جئنا إلى هنا بتفويض ومساحة عمل من رئيس الحكومة. ديرمر (الذي يرأس الفريق المفاوض) ونتنياهو على تواصل يومي معنا. الموقف والمرونة الإسرائيلية تجاه المفاوضات جيدة، وقد أحرزنا تقدما في بعض القضايا، بخلاف قضايا أخرى في ظل وجود قدر كبير من التعنت من جانب حماس".

واعتبر أن "الفريق الإسرائيلي قطع شوطا كبيرا في سبيل التوصل إلى اتفاق، إذ لا تزال المفاوضات تواجه صعوبات كثيرة، وإسرائيل مستعدة لاستنفاد سبل التفاوض، لكن في ظل تعنت حماس بدأت الشكوك تتسرب بشأن نيتها وتتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل المفاوضات".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي "نعمل منذ أسبوعين في القاهرة على فتح مسار يتناول الشؤون الإنسانية، وهناك انخراط نشط من قبل الوسطاء"، مشيرا إلى أن "الوسطاء قدموا بالأمس مقترحا يجري مراجعته من قبل الطرفين. وفي يوم الأحد نكون قد أمضينا أسبوعين هنا".

وزعم أن "حماس تضع عقبة أمام المفاوضات بمسألة مفاتيح الأسرى، وتؤخر التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتصر على عدم الدخول في مناقشة هذه المسألة. نحن نرى أن هذه القضية تعيق وقف إطلاق النار وتضر بالسكان في غزة".

واعتبر أنه "في اللحظة التي تفتح فيها حماس الباب في هذه القضية، يمكننا تحقيق تقدم في قضايا أخرى: الإنسانية وإعادة تموضع الجيش وغيرها. وفي هذه المرحلة فإن الفريق المفاوض باق في الدوحة في محاولة لاستنفاد المفاوضات".

#الدوحة #إسرائيل #المفاوضات #حماس

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