  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن اعتقال 87 عميلا مرتبطا بإسرائيل

السبت 19 يوليو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا مرتبطا بإسرائيل



وكالات / سما /

أعلن قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، أمس الجمعة، عن اعتقال 87 عميلاً لإسرائيل في المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للسلطات القضائية.

وقال قائد شرطة لرستان العميد يحيى إلهي في بيان له، إنه "خلال الحرب المفروضة من قبل اسرائيل، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة".

وأوضح إلهي أن التهم لهؤلاء تشمل "إرباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات".

وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب مع إسرائيل "شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أنه "على مدار 15 يوما، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة".

يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت طهران عن اعتقال جواسيس وعملاء وخلايا تابعة للموساد في أنحاء متفرقة من البلاد.

#البرنامج النووي الإيراني #إيران

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة بعد تعليقها سابقا..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المقترح المُحدث الذي قدمته إسرائيل بشأن غزة..

هل تنازل نتنياهو فعلا في محادثات الدوحة؟

يديعوت: حماس لم تُهزم والجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة الحسم في غزة وتدميرها يحتاج إلى عشر سنوات..

مسؤول إسرائيلي: لا عودة إلى خطوط الانسحاب السابقة والمفاوضات تواجه صعوبات كثيرة

الاتحاد الأوروبي يبحث إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

الأخبار الرئيسية

مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات: الاحتلال يواصل لعبة إدارة الوقت والصيغ المقدمة مفخّخة

IMG_0669

29 شهيدا على الاقل وعشرات المصابين إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خانيونس جنوب قطاع غزة

ترامب: قريبا جدا سيُفرج عن عشرة أسرى محتجزين في غزة

توم باراك: نتنياهو والشرع يوافقان على اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي

20240130174723reup-2024-01-30t174542z_671413119_rc2ory98v5ou_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages.h-730x438

رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية