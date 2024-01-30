  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد كتيبة الدرج والتفاح في "حماس" في غارة جوية

الجمعة 18 يوليو 2025 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد كتيبة الدرج والتفاح في "حماس" في غارة جوية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن تصفية محمد غصين قائد كتيبة الدرج والتفاح في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس".

جاء ذلك خلال غارة جوية نفذت الأسبوع الماضي في منطقة الدرج والتفاح شرق مدينة غزة. 

وزعم الجيش في بيانه أن محمد غصين كان من بين العناصر الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، خلال الهجوم الذي شنته حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وأضاف البيان أن غصين لعب دورا مركزيا في تخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن تصفيته تعد "ضربة قوية للبنية العملياتية" للكتيبة التي كان يقودها، وستؤثر بشكل كبير في قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف ما يصفه بـ"القيادات الميدانية" في حماس، في إطار عملياته العسكرية الجارية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، والتي تهدف إلى "تفكيك البنية التحتية العسكرية" للحركة، بحسب التصريحات الرسمية. بحسب بيان الجيش

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة بعد تعليقها سابقا..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المقترح المُحدث الذي قدمته إسرائيل بشأن غزة..

هل تنازل نتنياهو فعلا في محادثات الدوحة؟

يديعوت: حماس لم تُهزم والجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة الحسم في غزة وتدميرها يحتاج إلى عشر سنوات..

بينها الأونروا واوتشا ..إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزة

مبعوث ترامب " ادم بوهلر" : تقدم في قضية وقف اطلاق في قطاع غزة

ترامب يهاتف نتنياهو غاضبا بسبب قصف الكنيسة بغزة

الأخبار الرئيسية

20240130174723reup-2024-01-30t174542z_671413119_rc2ory98v5ou_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages.h-730x438

رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

تقرير عبري: إسرائيل تمنح الشرع مهلة لضبط الأوضاع في السويداء وتلوح بتدخل عسكري لصالح الدروز

20250718080211

مسؤول إسرائيلي: لا عودة إلى خطوط الانسحاب السابقة والمفاوضات تواجه صعوبات كثيرة

20250718025222

ضباط إسرائيليون يشككون: لا حسم وشيكا في غزة... القتال قد يستمر لسنوات

photo_2025-07-18_16-47-46

أبو عبيدة: إذا تعنت العدو في المفاوضات الحالية فلن نضمن العودة للصفقات الجزئية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية