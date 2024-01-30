الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد كتيبة الدرج والتفاح في "حماس" في غارة جوية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن تصفية محمد غصين قائد كتيبة الدرج والتفاح في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس".

جاء ذلك خلال غارة جوية نفذت الأسبوع الماضي في منطقة الدرج والتفاح شرق مدينة غزة.

وزعم الجيش في بيانه أن محمد غصين كان من بين العناصر الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، خلال الهجوم الذي شنته حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وأضاف البيان أن غصين لعب دورا مركزيا في تخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن تصفيته تعد "ضربة قوية للبنية العملياتية" للكتيبة التي كان يقودها، وستؤثر بشكل كبير في قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف ما يصفه بـ"القيادات الميدانية" في حماس، في إطار عملياته العسكرية الجارية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، والتي تهدف إلى "تفكيك البنية التحتية العسكرية" للحركة، بحسب التصريحات الرسمية. بحسب بيان الجيش