  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أمر عسكري إسرائيلي يحظر ارتداء اللثام في الضفة الغربية المحتلة

الجمعة 18 يوليو 2025 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر عسكري إسرائيلي يحظر ارتداء اللثام في الضفة الغربية المحتلة



رام الله/سما/

أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، أمرًا عسكريًا جديدًا يمنع ارتداء غطاء الوجه (لثام) في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، سواء من قبل فلسطينيين أو مستوطنين، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الجمعة.

وبحسب القرار، قد يُفرض على كل من يغطي وجهه في المنطقة حكم بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي حال تم ارتداء غطاء الوجه خلال تنفيذ مخالفة أو جريمة، فإن العقوبة قد تصل إلى عامين من السجن الفعلي.

ويستثني القرار العسكري ارتداء غطاء الوجه لأسباب دينية، أو عند استخدامه من قبل قوات الاحتلال في سياق مهامّ عملياتية داخل الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا الأمر ضمن ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"الجهود لمحاربة الجرائم ذات الدوافع القومية والإرهاب اليهودي"، والتي تُرتكب غالبًا من قبل أشخاص مقنّعين بهدف التهرّب من التعرف على هويتهم أثناء تنفيذ الاعتداءات.


وتُظهر الوقائع الميدانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتساهل مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ويمنحهم الحماية خلال تنفيذ تلك الاعتداءات، ولا يتدخل لوقفها إلا عندما تطال هجماتهم أفراد الجيش أنفسهم، كما في حالات "شبيبة التلال" و"عصابات تدفيع الثمن" التي غالبًا ما تبقى خارج دائرة المحاسبة.

وعادةً ما ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين ملثمين، خلال عملياته العدوانية المتكررة في الضفة الغربية المحتلة، في حين يتغاضى عن اعتداءات المستوطنين الملثمين الذين ينفذون هجمات ممنهجة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون محاسبة.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قام العشرات من المستوطنين بإحراق منشأة أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تحتوي على أنظمة مخصصة لـ"إحباط عمليات" فلسطينية. وذكر التقرير أن المهاجمين خطوا كتابات باللغة العبرية على جدران الموقع من بينها "انتقام" و"إطلاق نار".

وتُجري الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الأضرار قد أثرت على كفاءة المنشأة التي كلف إنشاؤها ملايين الشواكل. ويشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق، ويقدّم دعمًا استخباراتيًا للشرطة، في إطار متابعة سلسلة هجمات المستوطنين المتواصلة، والتي تشهد تصاعدًا مستمرًا.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبري : قطر قدمت مقترحا محدثا اعتمدته مصر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة

ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة بعد تعليقها سابقا..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المقترح المُحدث الذي قدمته إسرائيل بشأن غزة..

هل تنازل نتنياهو فعلا في محادثات الدوحة؟

نتنياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة وقتل المسيحيين في غزة كان “خطأ”

يديعوت: حماس لم تُهزم والجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة الحسم في غزة وتدميرها يحتاج إلى عشر سنوات..

بينها الأونروا واوتشا ..إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزة

الأخبار الرئيسية

20250718025222

ضباط إسرائيليون يشككون: لا حسم وشيكا في غزة... القتال قد يستمر لسنوات

photo_2025-07-18_16-47-46

أبو عبيدة: إذا تعنت العدو في المفاوضات الحالية فلن نضمن العودة للصفقات الجزئية

687a2cc14c59b774d746b813

غزة: 35 شهيدا بقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم

20250717175710reup-2025-07-17t175520z_1071050815_rc2hofaal1s7_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

حكومة غزة: الاتحاد الأوروبي “متواطئ سياسيا وأخلاقيا” في الإبادة

20250717180911reup-2025-07-17t180718z_848481589_rc2hofa6u1n3_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

مجلة بريطانية: "إسرائيل" لا تدافع عن نفسها.. إنها تنتقم من شعب أعزل.. تبرّر حربها على غزة بكذبتين وتلعب دور الضحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية