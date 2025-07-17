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وزير الخارجية الإيطالي: كنائس القدس قدمت 500 طن من المساعدات إلى غزة

الجمعة 18 يوليو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيطالي: كنائس القدس قدمت 500 طن من المساعدات إلى غزة



روما/سما/

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن كنائس القدس قدمت إلى قطاع غزة 500 طن من المساعدات الإنسانية بعد قصف إسرائيل أبرشية العائلة المقدسة الكاثوليكية في القطاع.


وكتب الوزير على منصة "إكس": "أنا على اتصال بـ (بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا) بيتسابالا الذي يدخل غزة مع (رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في القدس) البطريرك ثيوفيلوس حاملا 500 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين".


وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تطلب من إسرائيل وقف العمليات العسكرية وضمان الأمن الكامل للرسولين اللذين ينفذان مهمة هامة".

واعترف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس بأن شظايا أحد القذائف سقطت بالخطأ على كنيسة كاثوليكية في القطاع أثناء العمليات القتالية. وأفاد بطريركية القدس اللاتينية بأن الضربة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وأعرب البابا ليون الرابع عشر عن تعازيه لضحايا القصف ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري.

وأفادت بطريركية القدس اللاتينية يوم الجمعة بأن بيتسابالا وثيوفيلوس الثالث وصلا إلى غزة صباح اليوم. وسيلتقي وفدهما بأفراد المجتمع المسيحي المحلي ويدعمان المتضررين من الأحداث الأخيرة.

وجاء في البيان: "بناء على طلب البطريركية اللاتينية وبالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين، تم تأمين وصول المساعدات الضرورية ليس فقط للمجتمع المسيحي بل لأكبر عدد ممكن من العائلات. وهذا يشمل مئات الأطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مجموعات الإسعافات الأولية والمعدات الطبية شديدة الأهمية. كما نظمت البطريركية إخلاء المصابين في الهجوم إلى مرافق طبية خارج غزة لتلقي العلاج".

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