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حماس: لا خيار أمام"إسرائيل" سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة

الجمعة 18 يوليو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا خيار أمام"إسرائيل" سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة



غزة/سما/

قالت حركة حماس، الجمعة، إن فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحرير أسراه بالقوة يؤكد أن “لا خيار أمامه سوى المضي في صفقة تبادل وفق شروط المقاومة وإرادتها”، ودعت إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لإنقاذ المجوعين بغزة.


وقالت حماس في بيان إنه “بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بالقوّة، لم يبقَ أمامه سوى طريق الصفقة مع المقاومة، وفق شروطها وإرادتها، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية العادلة، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي”.


وتجري في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.


وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربيه بأن وفده المفاوض سيبقى بالدوحة حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.


وأكدت الحركة في بيانها أن “الاحتلال يراكم الإخفاقات في غزة، وحربه ليست سوى انعكاس لفشله على كل الأصعدة، في معركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، كمنعطف استراتيجي يكشف هشاشة هذا الكيان المتصاعدة، ويفضح جرائمه في القتل والتجويع والإبادة الجماعية”.


وشددت على أن “المقاومة، بثباتها وتنوع تكتيكاتها، تُربك حسابات العدو، وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار”.


كما أكدت أن المجاعة التي تفرضها إسرائيل في غزة “تمثل جريمة متعمدة ضد الإنسانية، يستخدم فيها الطعام كسلاح حرب لإخضاع شعب صامد”.


ودعت حماس إلى حراك شعبي ورسمي عاجل “لوقف هذه الجريمة البشعة، وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين”.


ومنذ 27 مايو/ أيار الماضي، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في سلسلة هجمات استهدفت مناطق توزيع المساعدات التي أقامتها إسرائيل والولايات المتحدة تحت غطاء “المساعدات الإنسانية”، إلى 877 شهيداً و5 آلاف و666 جريحا، حتى أمس الخميس، وفق وزارة الصحة بغزة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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