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غزة : عشرات الشهداء وأوامر إخلاء شمال القطاع

الجمعة 18 يوليو 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عشرات الشهداء وأوامر إخلاء شمال القطاع



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٣ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٦ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع.

وجدد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء في عدة مناطق من جباليا وغزة مطالبا المواطنين بالنزوح نحو جنوب القطاع.

جنوب القطاع

وصباح اليوم ارتقى خمسة شهداء واصيب عشرة بجراح في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة ابو سحلول غربي مدينة خانيونس .

وسبق ذلك خمسة شهداء وعدد من الاصابات جراء غارتان على مواصي خانيونس وهم :،حسن العلمي وابنه الطفل ايمن، دينا سائد الخطيب ، سارة العلمي وسوزان ابو شهلا

وانتشل المسعفون جثماني شهيدين من وسط مدينة خان يونس وهما سليم سلمان شراب ونبيل سلامه المصري.

واعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين و ٩ إصابات من استهداف مدرسة الحناوى وسجن أصداء فى الحي الياباني شمال مدينة خانيونس.

ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

وسط القطاع

واستشهد الشاب مجدي أحمد أبو مصطفى متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل أيام في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على دوار غراب وسط المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة

وكان خمسة مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال مدرسة ابو حلو التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال

وارتفع إلى ثلاثة عدد الشهداء من المسيحيين الفلسطينيين جراء استهداف كنيسة دير اللاتين بالبلدة القديمة بمدينة غزة وهم فوميا عياد، نجوى ابو داوود وسعد سلامة.

ومساء الخميس استشهد اربعة مواطنين بقصف اسرائيلي على تجمع للمواطنين بمنقطة الصفطاوي ومواطن قرب عمارة التاج بحي اليرموك.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل بجباليا وأحياء غزة الشرقية.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٩٤ شهيد منهم شهيد واحد انتشال ، و ٣٦٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٨٦٦٧ شهيد و ١٣٩٩٧٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٨٤٣ شهيد ٢٧٩٣٣ اصابة). 

واستشهد ٢٦ مواطنين و ٣٢ اصابة من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٨٧٧ شهيد و ٥٦٦٦ اصابة.

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