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الاحتلال يطلق سراح 10 أسرى من قطاع غزة .. مرفق الاسماء

الخميس 17 يوليو 2025 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق سراح 10 أسرى من قطاع غزة .. مرفق الاسماء



غزة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن 10 أسرى من قطاع غزة عبر معبر "كيسوفيم" شرق المحافظة الوسطى.

وأعلنت مصادر محلية، أسماء 10 أسرى أفرج عنهم الاحتلال ووصلو إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة:

1. نعيم محمد البرعي (66 عاماً)

2. محمد عودة شمالي (46 عاماً)

3. عماد عودة المصري (53 عاماً)

4. محمد حاتم قاسم (34 عاماً)

5. هاني إبراهيم أبو سيف (57 عاماً)

6. فايز حسن أيوب (56 عاماً)

7. جمال خليل الزويري (69 عاماً)

8. عبد الهادي برجس دغمش (38 عاماً)

9. سمير عبد الرحمن حماد (64 عاماً)

10. محمد عبد الله القرا (62 عاماً) (تم الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي)

#غزة

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