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مسؤولان فلسطينيان: إسرائيل سلّمت الوسطاء خرائط مُعدلة للانسحاب من غزة أمس

الخميس 17 يوليو 2025 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولان فلسطينيان: إسرائيل سلّمت الوسطاء خرائط مُعدلة للانسحاب من غزة أمس



غزة / سما /

صرّح مسؤولان فلسطينيان مطلعان على مفاوضات الدوحة، اليوم الخميس، أن الوسطاء أبلغوا حركة حماس بأن "إسرائيل" سلّمت خرائط معدّلة جديدة مساء الأربعاء، تتعلق بخطط الانسحاب من قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري التفاوض على إطاره العام وآلياته.

وأوضح أحد المسؤولين لقناة "الشرق"، أنه من المفترض أن تُسلَّم اليوم الخميس نسخة من هذه الخرائط إلى وفد "حماس" المفاوض في الدوحة، لدراستها وإبداء الموقف بشأنها.

وأشار إلى أنه جرت مناقشة بعض الأفكار المتعلقة بالنقاط الواردة في الخرائط، موضحاً أن "التعديلات الإسرائيلية تبدو مبدئياً طفيفة وليست جوهرية".

وبحسب المصدر، تُبقي "إسرائيل" قواتها العسكرية مسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين القطاع ومصر.

كما أفادت المعلومات الأولية التي تسربت حول مضمون الخرائط، أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية ستستمر على كامل المناطق الحدودية الشرقية، من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من مدينة ومخيم رفح جنوباً، وبيت حانون شمالاً، والمناطق الشمالية من بلدتي بيت لاهيا وجباليا، ومنطقة السودانية شمالاً، دون تحديد دقيق لعمق هذه المناطق.

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