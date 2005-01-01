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استشهاد الأسير سمير الرفاعي في سجون الاحتلال

الخميس 17 يوليو 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير سمير الرفاعي في سجون الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر عائلية، مساء اليوم، باستشهاد الأسير سمير الرفاعي داخل سجون الاحتلال ، بعد أيام قليلة من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بلدة رمانة غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الشهيد كان قد تعرض لاعتقال عنيف قبل عدة أيام، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع داخل المعتقل.

وتحمّل عائلة الشهيد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري للكشف عن ظروف اعتقاله وملابسات استشهاده، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المتورطين في الجريمة.

ويُشار إلى أن استشهاد الرفاعي يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من 250 شهيدًا، وسط تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل عدوان الاحتلال المستمر.

#سجون الاحتلال #سمير الرفاعي

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