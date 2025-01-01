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الطقس: أجواء شديد الحرارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الخميس 17 يوليو 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديد الحرارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الالأيكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل حارا الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة. 

وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة من الدفاع المدني الفلسطيني.

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