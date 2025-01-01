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الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في خرق عشرات الدروز الحدود إلى سوريا

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في خرق عشرات الدروز الحدود إلى سوريا



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللا" العبري، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا في خرق عشرات الدروز للحدود من منطقة مجدل شمس في شمال مرتفعات الجولان المحتلة، إلى الأراضي السورية.


ووفقا لشهادات ووثائق من لحظة الخرق، كان هناك جنود إسرائيليون في المنطقة قرروا عدم التدخل.

وفي وقت سابق من اليوم، عبر حوالي 20-30 درزيا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، إثر دخول قوات الحكومة السورية إلى مدينة السويداء.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن عشرات المواطنين الإسرائيليين اجتازوا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، مشيرا إلى أن قواته تعمل حاليا على إعادتهم بسلام، حيث تم بالفعل إعادة معظمهم.


وفي الساعات الأخيرة، عُقدت مشاورات داخل المؤسسة الدفاعية على خلفية التطورات في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على القوات العسكرية السورية.

وأبلغت إسرائيل الأمريكيين أنها ستوقف الهجمات في وقت مبكر من هذا المساء.

ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي أُبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم في سوريا.

وأضاف المصدر أن الوضع في سوريا يشير إلى عدم استقرار حكومي وأمني يلقي بظلال من الشك على قدرة الشرع على حكم البلاد.

وطالما استمر هذا الوضع، يصعب توقع حدوث تقدم نحو اتفاق بين إسرائيل وسوريا، وفق المصدر ذاته.

هذا، وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان التدخل الإسرائيلي، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتبعاته، ومتعهدة بحماية جميع المدنيين بمن فيهم الدروز.

وأضافت: "سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ارتكابه انتهاكات أو جرائم، بغض النظر عن رتبته أو مكانته".

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