"حماس": الهجمات الإسرائيلية على سوريا استمرار للعربدة الصهيونية

غزة/سما/

أعربت حركة "حماس" عن إدانتها للهجمات الإسرائيلية على سوريا، واعتبرتها "استمرارا للعربدة الصهيونية ومحاولات فرض وقائع الهيمنة والسيطرة، ضد شعوب ودول المنطقة".



وجاء في بيان الحركة: "ندين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الآثم على أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من قوات الجيش والأمن والمواطنين المدنيين الأبرياء".



وأضاف: "العدوان الفاشي على سوريا يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وهو استمرار للعربدة الصهيونية ومحاولات فرض وقائع الهيمنة والسيطرة، ضد شعوب ودول المنطقة، وهو ما يجب مجابهته بكل قوة".

وتابع البيان: "نؤكّد تضامننا الكامل مع الإخوة في سوريا، وندعو كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى الوحدة والتعاضد لصد هذا العدوان الصهيوني المستمر، وكسر مخططات الاحتلال الإرهابي التي تستهدف إرادة وحرية واستقلال دول وشعوب المنطقة".

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة تصعيدا أمنيا، واندلعت اشتباكات بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل قوات وزارتي الداخلية السورية والدفاع، وتشتبك مع المجموعات المسلحة الدرزية.

وعلى إثر ذلك تدخلت إسرائيل، حيث أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السوري والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.