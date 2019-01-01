مصر: تحذير صحي من دواء شهير مغشوش منتشر في الأسواق

القاهرة/سما/

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي الشهير في السوق المصرية "أوترفين" الذي يستخدم لتخفيف احتقان الأنف ونزلات البرد.



وأكدت الهيئة المصرية أن العبوات المغشوشة تحمل رقم التشغيلة TX7F، وقد تم اكتشاف التقليد بعد بلاغات وردت من الشركة المنتجة تفيد بوجود عبوات مزورة في السوق من المستحضر الدوائي أوترفين Otrivin Adults Nasal Drops 0.1%.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت إجراءات تصحيحية عاجلة شملت وقف تداول وتشديد الرقابة على هذه التشغيلات المحددة، مع ضبط وتحريز العبوات المقلدة فورا، كما شددت على أن التحذير يخص التشغيلات الواردة فقط، ولا ينطبق على كافة تشغيلات المستحضر بشكل عام.

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر، وفي حال الشك في العبوة أو وجود أي أعراض جانبية، الرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن.

وأشار بيان الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بحماية الصحة العامة، حيث تعمل على تعزيز الرقابة على الأسواق الدوائية ومكافحة الأدوية المغشوشة التي قد تحتوي على مواد غير فعالة أو مضرة.

وتعد هذه الواقعة جزءا من التحديات المستمرة التي تواجهها مصر في مكافحة تداول الأدوية المزيفة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تزيد من انتشار مثل هذه المنتجات في الأسواق غير المنظمة.

وتعد الأدوية المغشوشة خطرا صحيًا كبيرا، حيث قد تحتوي على مكونات غير فعالة أو مواد ضارة، مما يؤدي إلى فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطيرة، وتشير دراسة أجرتها جامعة القاهرة عام 2022 إلى أن الأدوية المغشوشة تشكل تهديدا خاصا في الأسواق غير المنظمة، حيث يلجأ البعض إلى شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتأسست هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لعام 2019، لتكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتسجيل الأدوية، والإشراف على جودتها وسلامتها في السوق المصرية، وتعمل الهيئة على تطبيق نظام تتبع دوائي منذ عام 2021 للحد من تداول الأدوية المغشوشة، من خلال وضع رموز تعريفية على العبوات لضمان تتبع مصدرها.