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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل

الأربعاء 16 يوليو 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل.


أبرز ما جاء في بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع:

- طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش.

- العملية حققت أهدافها بنجاح

- عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

نص البيان كاملا
"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة،
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بثلاث طائراتٍ مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

"إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحقّ إخواننا في غزة، فيقتلُ الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالمِ أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء، إنّ جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها".

"إن اليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية".

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