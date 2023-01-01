استاذان جامعيان شهيدان في قطاع غزة..

غزة/سما/

فقدت الساحة الأكاديمية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اثنين من روادها، قتلهما جيش الاحتلال في غارتين منفصلتين.

واستشهد البروفوسور د. سعيد الفيومي، بعد توجهه الى تأديه واجب العزاء لجيرانه في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

ويعمل الدكتور في جامعة القدس المفتوحة.

كما استشهدت الأكاديمية نسرين الأطرش وهي أستاذة إعلام بجامعة غزة، خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة الأكاديمية الدولية أن “أكثر من 115 شهيدًا من الأكاديميين الفلسطينيين” استُشهدوا خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2024، من بينهم نحو 15 دكتورة وعميد ومدرسين كبار .