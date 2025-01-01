طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف هيئة الأركان في دمشق ..

دمشق/وكالات/

تعرضت هيئة الأركان السورية في دمشق يوم الأربعاء، لغارات جوية عنيفة شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه سُمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة.

من جهتها قالت هيئة البث العبرية "كان"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت هيئة الأركان السورية، مشيرة إلى أن هذه الغارات جاءت كتحذير للجيش السوري للانسحاب من السويداء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.

وأتت هذه الغارات بالتزامن مع قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي لوحدات تابعة للحكومة السورية في السويداء.