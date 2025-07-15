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"الخارجية" تحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي"

الأربعاء 16 يوليو 2025 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي"



رام الله / سما /

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وطالبت "الخارجية"، اليونسكو والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها.

#وزارة الخارجية

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