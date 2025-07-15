هآرتس: 70% من مباني قطاع غزة غير صالحة للسكن والتدمير كبير وشامل

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء ان حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا.

واضافت ان ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.

واكدت تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع و%78 من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.

وإشارات إلى تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

واكدت ان المقاولون الإسرائيليون يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه.

وتابعت بان المقاولون الإسرائيليون يضغطون لتوسيع مناطق التدمير.