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هآرتس: 70% من مباني قطاع غزة غير صالحة للسكن والتدمير كبير وشامل

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: 70% من مباني قطاع غزة غير صالحة للسكن والتدمير كبير وشامل



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء ان حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا.

واضافت ان ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.

واكدت تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع و%78 من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.

وإشارات إلى تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

واكدت ان المقاولون الإسرائيليون يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه.

وتابعت بان المقاولون الإسرائيليون يضغطون لتوسيع مناطق التدمير.

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