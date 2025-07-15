  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الإسباني: لا يسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل أن ترسو في موانئنا

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسباني: لا يسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل أن ترسو في موانئنا



مدريد/سما/

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئها.


وقال ألباريس: "يجب أن نضع حدا للحرب على غزة ونحتاج لوقف فوري لإطلاق النار"، مشددا على أنه "لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان".

واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة لإسرائيل"، مؤكدا أن مدريد تلتزم "بأحكام محكمة العدل بلاهاي والجنائية الدولية وسنحترم القوانين الدولية".

وأضاف: "لا نسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئنا وندعم تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين".

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي كبير: مفاوضات مكثفة في الدوحة.. نتنياهو اتخذ القرار

“ثمة فرصة تاريخية لتوسع إسرائيل”.. “همسة مسربة”إلتقطها مايكروفون ساخن لـ"نتنياهو" في واشنطن ..

قطر تكشف عن آخر تفاصيل وكواليس مفاوضات وقف النار في غزة: اللقاءات مستمرة دون سقف زمني ..

استشهاد النائب فرج الغول..مجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي عنيف

ديجل هتوراه" ينسحب من الحكومة الاسرائيلية ودرعي سيحسم مستقبلها …

سابقة في فرنسا: سيتم الاعتراف بالغزيين غير المسجلين لدى الأونروا كلاجئين

الاتحاد الأوروبي يدرس اليوم اتخاذ إجراءات “عقابية صارمة” ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-07-15_16-48-06

الاحتلال يرتكب مجزرة دامية باستهدافه تجمعاً للمواطنين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة

6876638042360425ee12437a

تزامنا مع اجتماع مصري قطري إسرائيلي بالقاهرة.. توافق جديد في بنود اتفاق وقف حرب غزة

6876641742360424f330a69a

وزير الشتات الإسرائيلي يدعو إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع

7-26-730x438

الغارات الإسرائيلية توقع عشرات الضحايا بينهم قيادي في حماس.. والمقاومة تكشف عن محاولة أسر جندي

20250715105036afpp-afp_66t87x6.h-730x438

باحث “الإبادة الجماعية” عومير بارتوف يؤكد أن ما يجري في غزة محاولة محو ممنهجة للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية