وزير الخارجية الإسباني: لا يسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل أن ترسو في موانئنا

مدريد/سما/

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئها.



وقال ألباريس: "يجب أن نضع حدا للحرب على غزة ونحتاج لوقف فوري لإطلاق النار"، مشددا على أنه "لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان".

واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة لإسرائيل"، مؤكدا أن مدريد تلتزم "بأحكام محكمة العدل بلاهاي والجنائية الدولية وسنحترم القوانين الدولية".

وأضاف: "لا نسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئنا وندعم تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين".