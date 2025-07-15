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أمني إسرائيلي: الشرع غير قادر على ضبط الأمن في سوريا - سما الإخبارية

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أمني إسرائيلي: الشرع غير قادر على ضبط الأمن في سوريا

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمني إسرائيلي: الشرع غير قادر على ضبط الأمن في سوريا



القدس المحتلة/سما/

أكد قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية السابق حنان جيفن، أنه لا أهمية للقاءات السورية الإسرائيلية رغم الحديث عن تقارب، مشيرا إلى أن الرئيس الشرع غير قادر على ضبط الأمن في سوريا.

 

وأضاف جيفن خلال مقابلة مع برنامج "هذا المساء" على قناة "i24 News": "لا توجد أهمية لهذه اللقاءات في أذربيجان هي سطحية منفصلة عما يحدث في سوريا فالوضع في سوريا سيئ".

وتابع قائلا: "النظام الجديد في سوريا لا يفعل أي شيء للسيطرة على مفاصل الدولة".

وأردف بالقول: "لديهم مشاكل كثيرة ويجب على أحمد الشرع مواجهة الأيغور والشيشانيين الذين جاءوا معه والمشاكل في السويداء وغيرها".

ولفت قائلا: "لذلك هذه النقاشات بين إسرائيل وسوريا في أقصى حد تمثل موقف سوري يطالب إسرائيل بالعودة إلى خطوط 1974 وهذا لن يحدث لأن كل منطقة جنوب دمشق لا تخضع لسيطرة النظام السوري".

وصرح قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" السابق بأن "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023 لا تثق بأي قوى أخرى والشرع لا يملك القدرة على السيطرة على جنوب سوريا لذلك تقوم بهذا الأمر بنفسها".

وأوضح أن واشنطن تحاول ترتيب الأمور لكنها تفهم الموقف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تنسحب من تلك المناطق طالما يوجد تهديد من قبل قوات إيرانية أو متطرفين آخرين لا يسيطر عليهم نظام دمشق.

 

وكانت قناة "كان" العبرية قد كشفت عن مضمون المناقشات في الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في أذربيجان السبت، مشيرة إلى لقاء مرتقب بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت القناة إن المسؤولين الإسرائيليين والسوريين ناقشوا المطلب السوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا. 

وذكرت "كان" أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا أيضا مع مسؤولين سوريين سلسلة من التنسيقات بين البلدين. 

ولفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اجتماعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد للقاء منفصل بين الرجلين. 

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