وزير الشتات الإسرائيلي يدعو إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل فوري.



وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بذلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".

وأضاف: "شهدنا المذبحة المروعة للعلويين، وواجهنا صمتا مطبقا من القادة الأوروبيين، والآن نشهد مذبحة وإذلال الدروز. يجب محاربة النظام الإرهابي في سوريا".

وفي منشور آخر، كتب شيكلي: "إذا كان النظام يشبه حماس، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس! يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه النظام الإرهابي".

وجاء تصريح الوزير بعد أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسي"، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يؤكد الإيعاز للجيش، بمهاجمة قوات النظام السوري، والأسلحة التي أُدخلت إلى السويداء.

وأكّدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي، يواصل غاراته على مدينة السويداء"، فيما أكدت تقارير، وقوع "مصابين من قوات وزارة الداخلية السورية، بالغارات الإسرائيلية بمحيط السويداء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "بدأ بتوجيه من القيادة السياسية، قبل وقت قصير، بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء، جنوب سوريا".

وأضاف أن ذلك "جاء بعد رصد قوافل تضم ناقلات جند مدرّعة، ودبابات تابعة للنظام السوري، بدءا من مساء أمس الإثنين، متجهة نحو السويداء، جنوبي سوريا".

وذكر أنه "عقب ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي، عددا من المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات جند مدرعة، ومركبات موجهة لاسلكيا، بالإضافة إلى طرق الوصول، بهدف عرقلة وصولها إلى المنطقة"، مشددا على أنه "يواصل مراقبة التطورات، بجاهزية ’دفاعية’، وبجاهزية إزاء السيناريوهات المختلفة".

وفي السياق، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قائد الأمن الداخلي بالسويداء أحمد الدالاتي فرض حظر تجوال في المحافظة بدءا من صباح الثلاثاء و"حتى إشعار آخر".