الاحتلال يقرر الافراج عن الدكتور ناصر اللحام بعد اعتقال دام 9 ايام

بيت لحم /سما/

قررت محكمة الاحتلال بالافراج عن الدكتور ناصر اللحام بعد اعتقال دام 9 ايام.

وقال المحامي اسامة سعدي لمعا " ان شرطة الاحتلال ستقوم بالافراج عن موكلي الصحفي ناصر اللحام اليوم بعد اعتقال تعسفي لمدة 9 ايام وسيتم اطلاق سراحه من سجن عوفر العسكري".

وكانت محكمة الاحتلال، عقدت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية رئيس تحرير شبكة "معا" الدكتور ناصر اللحام وهي الجلسة الثالثة خلال اسبوع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اللحام في 7 تموز/ يوليو الجاري، وجرى التحقيق معه في مركز “المسكوبية”، قبل نقله إلى سجن “عوفر”