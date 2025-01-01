محكمة الاحتلال تنظر اليوم في قضية اعتقال د. ناصر اللحام

رام الله/سما/

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية رئيس تحرير شبكة "معا" الدكتور ناصر اللحام وهي الجلسة الثالثة خلال اسبوع.

وكانت نيابة الاحتلال طالبت بتمديد اعتقال اللحام لاستكمال التحقيق، في ظل مزاعم تتعلق بـ"التحريض"و"تقديم خدمات لتنظيم محظور".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اللحام في 7 تموز/ يوليو الجاري، وجرى التحقيق معه في مركز “المسكوبية”، قبل نقله إلى سجن “عوفر”.

بدوره، أكد المحامي أسامة السعدي أن الجلسة اليوم ستشهد اعتراضًا على استمرار توقيف اللحام، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مشددًا على أن ملف القضية سياسي ويستهدف العمل الصحفي.