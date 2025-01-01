مذابح الخيام ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٨ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين ومفقودين بقصف الاحتلال منزلا لعائلة نصار في مخيم الشاطيء غرب غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال تقصف برج العودة 2 خلف مستشفى القدس في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة دون اصابات.

ووصل عدد من الإصابات إلى مشفى الشفاء جراء قصف إسرائيلي استهدف برج شوا وحصري المُدمر في شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

وفجرا ارتقى شهيدان جرحى جراء قصف إسرائيلي في محيط مسجد حمزة في شارع اللبابيدي غربي مدينة غزة.

ومساء الاثنين استشهد ستة مواطنين ومصابون من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد فلسطين غربي مدينة غزة والشهداء هم الأشقاء وسيم ١٠ أعوام ، غسان ١٢عاما ناصر 18 عاما وريماس ١٨ ووالدهم مراد ناصر أبو جراد (٤٣ عاما والأم ياسمين أبو جراد (٣٨ عاما).

كما ارتقى ١٢ شهيدا وأكثر من ٢٥ إصابة في قصف الاحتلال منزلاً مأهولًا بالسكان في حي تل الهوى جنوبي غزة.

وتواصل القصف المدفعي على مختلف المناطق الشرقية لغزة وجباليا.

وانتشل مسعفون جثماني اب وابنته من جباليا البلد وهما اكرم خليل حمودة وابنته صفاء.

وسط القطاع

وارتقى شهيد وثلاث إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمع للمواطنين في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا بقصف محل تجاري في محيط برج همام داخل مخيم البريج وسط القطاع وثلاث في قصف استهدف مواطنين بدير البلح.

جنوب القطاع

وارتقى ٣٣ شهيدا خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب القطاع خلال ٢٤ ساعة .

ومن بين الشهداء خمسة من عائلة واحدة باستهداف خيمة تؤوي نازحين بشارع الحية بمواصي القرارة وهم الممرض أحمد ماجد صلاح يعمل في مجمع ناصر.

أطفاله الثلاثة: ماجد ، يقين أحمد ، هداية أحمد ماجد صلاح والطفلة لما محمد عبد الحكيم عبد الغفور.

كما ارتقى خمسة شهداء، من بينهم ثلاثة أطفال، و ١٧ مصابًا

جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين جنوب جامعة الأقصى في مواصي خانيونس.

الشهداء هم :محمود عبد الفتاح خليل أبو شاويش (٣٥عامًا)، ندى حسن عبد الفتاح أبو شاويش (١١ عامًا) والأشقاء الأطفال : آروى ، ماريا وآلاء محمد حنظل الشاعر

وعاون آليات الاحتلال التوغل في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خانيونس .

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١٢٠ شهيدا منهم ٣ شهداء انتشال ، و ٥٥٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٨٣٨٦ شهيدا و ١٣٩٠٧٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٥٦٨ شهيد ٢٧٠٣٦ اصابة).

واستشهد ٥ مواطنين و ١٤٣ اصابة من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٨٣٨ شهيدا و ٥٥٧٥ اصابة.